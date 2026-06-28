Este domingo Universidad de Chile afronta su tercer partido en la Copa Chile 2026, enfrentándose nada más que al líder de su grupo.

La Copa Chile se sigue disputando en medio del parón de invierno en la Liga de Primera 2026 y en paralelo a la acción del Mundial 2026. Este domingo, Universidad de Chile recobe a Unión San Felipe por el Grupo D.

Los azules vienen con cuatro puntos luego de golear por 4-1 a Santiago Wanderers y empatar 1-1 con Unión La Calera el miércoles pasado.

Ahora, vuelven al Estadio Nacional para medirse con los del Valle del Aconcagua, que están líderes de esta zona con seis puntos. Mientras que la U es su escolta con cuatro unidades.

De ahí la importancia de este duelo para el Romántico Viajero, que irá con formación estelar, con la excepción de varias bajas importantes: Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Matías Zaldivia por lesión. Por su parte, Lucas Assadi quedó fuera por decisión técnica.

Cabe recordar que en la U volverá a dirigir el ayudante técnico Fabricio Coloccini, pues el entrenador Fernando Gago sigue recuperándose de un infarto agudo de miocardio, por el que fue intervenido quirúrgicamente la semana pasada.

La formación de la U: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Agustín Rojas, Elías Rojas, Javier Altamirano, Ignacio Vásquez; Juan Martín Lucero.

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Formación de U. de Chile vs. Unión San Felipe.

¿A qué hora es el partido de la U vs. Unión San Felipe?

El partido entre Universidad de Chile y Unión San Felipe se disputa este domingo 28 de junio desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional, válido por la cuarta fecha de la Copa Chile.

En síntesis

Universidad de Chile enfrenta a Unión San Felipe este domingo en el Estadio Nacional.

enfrenta a Unión San Felipe este domingo en el Estadio Nacional. Fabricio Coloccini reemplaza al técnico Fernando Gago, quien se recupera de un infarto.

reemplaza al técnico Fernando Gago, quien se recupera de un infarto. Vargas, Aránguiz y Zaldivia son bajas por lesión para el duelo de Copa Chile.