Otra vez Lucas Assadi fuera en Universidad de Chile: Los citados de la U para enfrentar a Unión San Felipe

El conjunto azul recibe a Unión San Felipe por la Fecha 4 de la Copa Chile y tiene la necesidad de dejar los tres puntos en casa.

Universidad de Chile salta a la cancha del Estadio Nacional este domingo 28 de junio, toda vez que los azules deben recibir a Unión San Felipe por la Fecha 4 del Grupo D con la obligación de dejar los tres puntos en casa.

El Romántico Viajero tuvo un prometedor inicio ante Santiago Wanderers la semana pasada. Ante Unión La Calera, eso sí, salvó un verdadero papelón y empató 3-3 un partido que en un momento iba perdiendo 1-3.

Assadi nuevamente afuera en la U. | Foto: Photosport

Para el duelo frente a los el Valle del Aconcagua, Fernando Gago decidió no convocar a Lucas Assadi, quien sigue sin convencer y tendrá que ver el compromiso desde los palcos del recinto ñuñoíno.

Otras ausencias que pesar, pero por motivos muy distintos, son las de Matías Zaldivia, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz, quienes no fueron considerados para este compromiso y deberán seguir en su plan de recuperación.

Así las cosas, todo apunta a que Juan Martín Lucero sea el arma de ataque de la U esta tarde en el Estadio Nacional, recinto que tiene un aforo confirmado de 20 mil espectadores para el duelo entre azules y Unión San Felipe.

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Los citados en la U

Cristopher Toselli, Franco Calderón, Diego Vargas, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Israel Poblete, Marcelo Morales, Elías Rojas, Juan Martín Lucero, Javier Altamirano, Marcelo Díaz, Ignacio Vásquez, Gabriel Castellón, Matías Riquelme, Andrés Bolaño, Agustín Arce, Lucas Barrera, Bianneider Tamayo, Vicente Ramírez y Franco Fernández.