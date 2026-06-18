La formación tentativa de U. de Chile para recibir a O’Higgins por la Liga de Primera

Universidad de Chile está obligada a ganar si quiere seguir soñando con el título. Habrán cambios en el once inicial.

Universidad de Chile tiene todo listo para su encuentro contra O’Higgins por la fecha 13 de la Liga de Primera. El conjunto estudiantil abordará su duelo pendiente con una misión: alcanzar tres puntos de oro.

En el partido que bajará el telón de la primera rueda del certamen local, Fernando Gago tendrá que utilizar toda su expertise. ¿La razón? El DT no contará con todo el plantel a disposición.

La principal ausencia será la de Lucas Assadi. A pesar de no ser titular, será una pieza menos en la consideración: lo mismo pasa con Franco Calderón. El primero quedó fuera por la muerte de su abuelo, el segundo por un potente resfrío.

Es por ello que en el once inicial, la salida del defensor central mencionado provocará el ingreso de Bianneider Tamayo. La figura venezolana tendrá minutos desde el arranque en el Estadio Nacional.

La otra parte del equipo será la misma que saltó a la cancha del Estadio Nicolás Chahuán Nazar en el empate 2-2 contra Unión La Calera. El cuadro azul tendrá que enmendar el camino.

Bianneider Tamayo será desde el primer minuto contra O’Higgins. (Foto: Club Universidad de Chile)

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La formación de Universidad de Chile vs. O’Higgins

El dibujo táctico será con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Dicho enfrentamiento entre Universidad de Chile y O’Higgins se disputará este jueves 18 de junio. Está pactado para jugarse desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

En resumen:

Universidad de Chile se enfrentará a O’Higgins este jueves 18 de junio.

se enfrentará a O’Higgins este jueves 18 de junio. El técnico Fernando Gago sufrirá las bajas de Lucas Assadi y Franco Calderón.

sufrirá las bajas de Lucas Assadi y Franco Calderón. El defensor Bianneider Tamayo ingresará al once inicial en el Estadio Nacional.