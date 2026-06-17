El DT de Universidad de Chile abordó el período de transferencias, descartando charlas con Lucas Janson y Camilo Rey Domenech.

Universidad de Chile se prepara para ingresar de lleno al mercado de fichajes y es por ello que los rumores surgen como pan caliente. Ante tal panorama, Fernando Gago habló fuerte y claro: negó conversaciones con dos jugadores.

En conferencia de prensa, el DT fue consultado sobre Lucas Janson y Camilo Rey Domenech. Descartó tajantemente haber entablado charlas con los profesionales pertenecientes a Boca Juniors.

Y en dicha línea, abordó qué buscará el conjunto estudiantil en el libro de pases. Por el momento, no quiere aludir a nombres: piensa en el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera contra O’Higgins (partido pendiente).

“No me comuniqué con ninguno de los dos futbolistas. De mi parte no tuve comunicación. Con respecto a la posición, va a haber muchas posibilidades de mercado que no la estamos analizando el día de hoy”, lanzó.

“Van a haber finales de contrato, jugadores que el entrenador no quiera que sigan. Se va ir moviendo mucho. Sí tenemos claro lo que queremos buscar: jugadores que tengan personalidad“, agregó.

Lucas Janson y Camilo Rey Domenech fueron vinculados a Universidad de Chile. (Fotos: Getty Images)

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Fernando Gago quiere mística en Universidad de Chile

Finalmente, el estratega le dejó un potente mensaje a los rostros que se integren para el segundo semestre. Lo único claro es que tendrán que sentir la camiseta como si se hubiesen enamorado de ella.

“Que sepan que esta institución apunta a querer lograr un título, apunta a ser un equipo competitivo y a un sentimiento de pertinencia. Creo mucho en eso, de entender y jugar con el sentimiento de lo que es la gente“, reflexionó.

“Es muy importante lo que implica la gente que llena el estadio y acompañan. A partir de eso, el jugador lo tiene que demostrar dentro del campo. Contagiar desde fuera hacia adentro para que el ambiente sea bueno”, cerró.

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En resumen: