Eduardo Fournier defendió de las críticas a Gabriel Castellón y fue tajante con la contratación de arqueros extranjeros en el fútbol chileno.

Gabriel Castellón ha sido uno de los jugadores más cuestionados de Universidad de Chile durante la temporada. Sus actuaciones y errores que le han costado caro a la U en el torneo han despertado las críticas de hinchas e histórico. Sin ir más lejos, en este mercado de pases, Azul Azul tomó la decisión de fichar al colombiano Jordan García, para que compita con el porteño y de paso se destrabe la salida de Crístopher Toselli.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con la decisión del elenco estudiantil Uno que alzó la voz, fue Eduardo “Lalo” Fournier, formador del portero azul, quien salió en su defensa y, de paso, criticó la llegada del colombiano al conjunto universitario. En conversación con Bolavip Chile, Fournier aseguró que las críticas contra Castellón son exageradas: “Si vamos analizando a la U, el tema de los goles que le hacen no pasa por el arquero. El otro día vi el partido y Gabriel está trabajando. Le llegaron una vez y en esa única ocasión salvó un gol”, afirmó.

El histórico exguardameta también se mostró sorprendido por la decisión de reforzar el arco azul, considerando que el plantel ya cuenta con Cristóbal Toselli como alternativa: “No me quiero meter, pero tienes a Toselli y traen a un chico colombiano que no lo he visto jugar. Cargan mucho a Gabriel con todo eso, pero también hay defensas que juegan. Tienen que dejarse de tanto. Si traen un arquero, está bien, pero la U está en el segundo lugar y viene dejando el arco en cero”, sostuvo.

Lalo Fournier criticó la llegada de Jordan García a la U (Instagram).

“¿Para qué mierda están las inferiores?”

Fournier fue aún más allá y criticó la constante contratación de arqueros extranjeros en el fútbol chileno, asegurando que eso termina cerrando el paso a los jugadores formados en casa.

“¿Sabes lo que pasa en el fútbol chileno? Estamos trayendo jugadores de afuera. Está bien que sea mundialista con Colombia, pero lleva siete u ocho partidos y ya dicen que hay que ponerlo. Entonces, ¿para qué mierda están las inferiores? Para eso están las inferiores, como el cabro de Colo Colo (Gabriel Maureira) que anda bien”, disparó.

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Finalmente, el histórico referente caturro reiteró su confianza en las condiciones de Castellón y pidió valorar su rendimiento: “Castellón anda bien dentro de todas las posibilidades. Para mí es un muy buen arquero. Estamos hablando de la U, que es un gran equipo y obviamente también tiene debilidades, pero ya es mucho. Hay que parar con el cuento”, sentenció.