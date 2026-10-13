La movida de Fernando Gago que sorprende en la U: “Hace unos cambios de jugadores que…”

Un excampeón con la U analizó la propuesta de Fernando Gago ante Ñublense y aseguró que la distancia de puntos "da como para ilusionarse".

Universidad de Chile goleó por un contundente 6-0 a Ñublense en la Fecha 24 de la Liga de Primera y aprovechó el tropiezo de Colo Colo para recortar a nueve puntos la distancia en la cima. El resultado también le permitió a los azules afirmarse en la lucha por el Chile 2, mientras crece la ilusión de una remontada ante los albos en la recta final del torneo.

En ese escenario, Manuel ‘Caté’ Ibarra, campeón con los azules en 2004, conversó con Bolavip Chile, donde analizó las fortalezas del equipo y reconoció que los cambios del técnico Fernando Gago lo sorprendieron.

“Me sorprendió porque Fernando Gago hace unos cambios de jugadores que antes no los sacabas, y hoy en día creo que buscó una formación muy ofensiva desde el primer minuto y bastante sólida. De hecho, la U fue prácticamente una tromba, siempre hacia adelante, buscando por todos lados, un equipo muy ofensivo con laterales llegando constantemente”, comentó Ibarra.

En esa línea, el exfutbolista destacó la cantidad de jugadores que la U logra meter en ataque. “Maxi Guerrero se mandó dos goles, Chelo Morales llegando a dar la asistencia, entonces creo que es un equipo que tiene cinco o seis agentes ofensivos constantes dentro del juego, y yo creo que hoy en día eso lo ha demostrado: un equipo muy, muy punzante, muy ofensivo”, sostuvo.

La U no se baja de la lucha por el título.(Foto: Jorge Loyola/Photosport)

La ilusión de la remontada ante Colo Colo

Si bien la distancia entre albos y azules llegó a ser de 16 puntos, hoy la realidad señala que diferencia se recortó a 9 unidades tras el tropiezo del Cacique ante Coquimbo Unido. Con seis fechas por disputar, el exdefensor reconoció que comenzó a imaginar ese escenario al revisar la tabla: “Pensé en la remontada, cuando vi la tabla de posiciones que estábamos a nueve puntos, mmmm lo pensé”, confesó.

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“Hay que apañar a Fernando Gago, da la ilusión, porque viene Colo Colo justamente con una derrota clave, donde le hicieron una goleada que no pasaba hace mucho rato, que mostró muchas falencias, y por otro lado viene una U que viene goleando y con mucha virtud. Entonces entra ese gustito y también el pensar por qué no se ganó ese Superclásico o partidos cruciales que se pudieron haber ganado también en algún momento”, sentenció.

Tabla de posiciones Liga de Primera