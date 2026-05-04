Quedan cuatro partidos para que termine la primera rueda y con ello, la apertura del Mercado de Fichaje, donde comenzó a sonar fuertemente el nombre de Alexis Sánchez.

Para Mariano Puyol, la posibilidad de ver al “Niño Maravilla” vestido de azul es una oportunidad que el club no puede dejar pasar, independientemente del alto costo que pueda significar su carta.

“Yo creo que un jugador así como Alexis Sánchez, la plata se recupera sola con camisetas, con merchandising”, afirmó el ídolo laico en conversación con BOLAVIP.

Según el análisis de Puyol, el impacto comercial y deportivo de un jugador de elite mundial compensaría cualquier inversión inicial. “Sería atractivo tener un jugador de ese nivel, pensando que le puede quedar a lo mejor un par de años”, agregó entusiasmado con la idea de ver al goleador histórico de la Roja en el CDA.

Mariano Puyol pide a Alexis Sánchez y al Popin Castro.

El anhelo de ver a Alexis y “Popín” Castro juntos

Pero el pedido de Puyol no se detuvo en el tocopillano. El referente azul propuso ir con todo al mercado para conformar un ataque de lujo, sugiriendo también la contratación de Daniel “Popín” Castro. “Sería atractivo, y también con el Popín Castro; traer a los dos”, lanzó como desafío a la dirigencia.

Publicidad

Bajo la premisa de que para alcanzar la gloria hay que invertir, Puyol fue enfático en que la U debe recuperar su protagonismo a través de nombres de peso. “Si vamos a la pelea, vamos con todo: Alexis y Popín Castro. Hoy en día un título vale plata”, sentenció el histórico volante, dejando claro que espera un mercado de pases ambicioso para el “Romántico Viajero”.