Si hay una voz autorizada para hablar de Universidad de Chile es la de Mariano Puyol. El mítico delantero sigue enamorado de la camiseta azul y por ello le dejó un potente mensaje a Lucas Assadi.

Para el recordado capitán de la escuadra universitaria, el mediapunta de 22 años debe confiar en sus cualidades: lo ve timorato al momento de tomar decisiones en el gramado de juego.

Al menos, así lo planteó el retirado goleador en conversación con Radio ADN. Según su punto de vista, el ’10’ de Universidad de Chile debe dejar la presión atrás y brillar como lo ha hecho en el pasado.

“Sin duda es un jugador con grandes condiciones, pero no ha podido consolidarse, ha sido muy irregular. Me da la sensación de que no ha encontrado su espacio en la cancha”, lanzó.

Luego, agregó: “Tiene mucho que ver con la madurez y la autoexigencia; quizás se exige demasiado. Él debe dudar mucho de sus condiciones al momento de jugar y no logra soltarse“.

Mariano Puyol advirtió a Lucas Assadi en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Un mensaje para Lucas Assadi en Universidad de Chile

Finalmente, el emblema estudiantil le dejó una recomendación al oriundo de Puente Alto: debe mantenerse en la institución a pesar de sus deseos de emigrar al extranjero.

“Tiene un fútbol muy rico en variantes, pero algo le pasa. Lo peor que le podría ocurrir es irse de la U; para hacerlo, primero debe consolidarse“, concluyó sobre el crack de Universidad de Chile.

En síntesis:

El ídolo Mariano Puyol analizó el rendimiento irregular de Lucas Assadi en Universidad de Chile.

analizó el rendimiento irregular de en Universidad de Chile. El mediapunta de 22 años debe consolidarse en el club antes de emigrar al extranjero.

debe consolidarse en el club antes de emigrar al extranjero. Mariano Puyol recomendó al jugador de Puente Alto mayor madurez para soltarse en cancha.