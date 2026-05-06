Universidad de Chile tiene fixture ratificado para el certamen local. Debutará en la tercera jornada por ajuste de calendario.

Universidad de Chile ya sabe cuándo comenzará su aventura en el grupo D de la Copa Chile. El conjunto estudiantil tiene días y horarios confirmados hasta la quinta jornada de la competencia nacional.

Por ajuste de calendario, la institución azul se estrenará en la tercera fecha, ya que los dos equipos de Primera B en su cuadro (Santiago Wanderers y Unión San Felipe) ya disputaron las dos primeras.

Es decir, los clubes de la categoría de honor se tendrán que poner al día. Y el elenco de Fernando Gago no es la excepción. Un enredo que, en breve, BOLAVIP Chile te lo ordenará cronológicamente.



Lo cierto es que Universidad de Chile jugará su primer partido el domingo 21 de junio (tal como se mencionó, en la jornada 3) contra Santiago Wanderers en el Estadio Nacional. Será desde las 17:30 horas.

Y otro punto a considerar: aún falta que se oficialice la última fecha de la Copa Chile. Ello recién ocurrirá cuando todos los enfrentamientos hayan sido desarrollados.

Universidad de Chile comenzará su aventura en la Copa Chile. (Imagen: Photosport)

El fixture de la U en Copa Chile

FECHA 1 : 24 de junio vs. U La Calera | Estadio Nicolás Chahuán | 19:30 horas

: 24 de junio vs. | Estadio Nicolás Chahuán | 19:30 horas FECHA 2 : 1 de julio vs. U. La Calera | Estadio Nacional | 20:30 horas

: 1 de julio vs. | Estadio Nacional | 20:30 horas FECHA 3 : 21 de junio vs. S. Wanderers | Estadio Nacional | 17:30 horas

: 21 de junio vs. | Estadio Nacional | 17:30 horas FECHA 4 : 28 de junio. vs U. San Felipe | Estadio Nacional | 17:30 horas

: 28 de junio. vs | Estadio Nacional | 17:30 horas FECHA 5 : 5 de julio vs. S. Wanderers | Estadio Elías Figueroa | 12:30 horas

: 5 de julio vs. | Estadio Elías Figueroa | 12:30 horas FECHA 6: Pendiente.

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El orden cronológico de Universidad de Chile en la Copa Chile