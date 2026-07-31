El recordado exdelantero de la U no escondió su preocupación por la crisis institucional que vive el club tras el estallido del caso Sartor.

La grave crisis que golpea a Universidad de Chile tras el escándalo de Sartor y la formalización del expresidente de Azul Azul, Michael Clark, por seis delitos económicos, sigue generando repercusiones. Esta vez fue el histórico exjugador azul Héctor Hoffens, quien expresó su preocupación por el complejo momento que atraviesa el club.

En conversación con Bolavip Chile, el otrora delantero reconoció la gravedad del escenario, aunque evitó emitir un juicio mientras la investigación sigue en curso. “La verdad es que está delicada la situación, está muy delicada. No me atrevo a opinar porque no sabemos la verdad ni lo que realmente está pasando. Sabemos que hay cosas que se han hecho públicas, pero la U no puede estar viviendo estas situaciones. Es un momento crítico para la gestión”, afirmó.

Héctor Hoffens, preocupado por la situación de la U (Archivo).

Hoffens también comparó el actual escenario con otros episodios complejos que vivió la institución décadas atrás: “Es una situación jamás vivida en la U, en el fútbol chileno, jamás había pasado esto, a pesar de que en los años 80 también hubo un directorio netamente oscuro, poco claro”, sostuvo.

Finalmente, el exfutbolista hizo un llamado a que el club recupere la estabilidad institucional lo antes posible. “Hoy la U necesita regularizarse y volver a ser grande”, sentenció, en medio de la incertidumbre.

En síntesis…

Preocupación por la crisis: El histórico Héctor Hoffens catalogó la situación de Universidad de Chile como “muy delicada” tras la formalización de Michael Clark por seis delitos económicos.

El histórico Héctor Hoffens catalogó la situación de Universidad de Chile como “muy delicada” tras la formalización de Michael Clark por seis delitos económicos. Sin precedentes: El exdelantero afirmó que se trata de un escenario “jamás vivido” en el club ni en el fútbol chileno, comparándolo con los periodos más oscuros de los años 80.

El exdelantero afirmó que se trata de un escenario “jamás vivido” en el club ni en el fútbol chileno, comparándolo con los periodos más oscuros de los años 80. Llamado a la estabilidad: Hoffens enfatizó que la institución necesita “regularizarse y volver a ser grande” de manera urgente en medio de la incertidumbre en Azul Azul.