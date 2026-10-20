Liquidador de Sartor revela de qué club es hincha y responde a amenazas de la barra de la U: “Cobardes”

El abogado Eduardo Godoy se refirió a la imagen donde aparece con la camiseta del Cacique. "No soy hincha de Colo Colo", confesó

El liquidador de Sartor, Eduardo Godoy, salió al paso de las amenazas que sufrió en las últimas horas tras una publicación realizada por la barra de Universidad de Chile, donde aseguraban que el abogado era hincha de Colo Colo y que el club “no se vende a indios”.

En conversación con el medio partidario La Voz Azul, Godoy se refirió a la imagen publicada donde aparece vistiendo una camiseta del Cacique: “¿De dónde sacaron una foto mía con la camiseta de Colo Colo? Porque yo nunca me he puesto una polera de Colo Colo. No soy hincha de Colo Colo y si alguien puede probarlo, lo desafío”, explicó.

“Yo trabajé como abogado para el Club Social y Deportivo Colo Colo en su minuto, como trabajé también para otras instituciones deportivas, pero no soy hincha de ningún equipo. No voy al estadio y nunca he sido socio de un club”, agregó.

La amenaza de la barra de Los de Abajo contra el liquidador de Sartor.

Antes, en entrevista con CNN Chile, el abogado también se refirió a la publicación y ahí cargó duramente contra la barra Los de Abajo. “Si alguien te va amenazar y lo hace por redes sociales, no es una amenazas es un acto más bien cobarde. La gente la llamo que se informe, que esté atenta, porque, además, tengo la sensación que terminan siendo útiles a otros intereses que no son los propios de un hincha de Universidad de Chile“, señaló.