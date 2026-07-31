Michael Clark se excusa en su formalización en el caso Sartor: “Un poco de rebote”

El acusado de delitos económicos sacó la voz. También abordó el polémico chat en el que sus socios se burlaron de Universidad de Chile.

Universidad de Chile toma nota de la formalización de 11 miembros del grupo Sartor. Entre ellos está Michael Clark, que presidió Azul Azul desde 2021 a 2026 y está acusado de seis delitos económicos.

Y en su segundo día de ajetreo en el Centro de Justicia, el dirigente que tuvo que salir de la concesionaria deportiva (por prohibición de la CMF) se excusó por su participación en el caso.

Pese a que está imputado por negociación incompatible, administración desleal, fraude a Ley de Mercado de Valores y omisión de Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones, entre otros, mantiene la tranquilidad.

“Como siempre lo he dicho, yo estoy tranquilo, sé lo que hice y sé lo que no hice. Espero que esto pueda avanzar para que finalmente las responsabilidades individuales se puedan esclarecer”, lanzó.

“Para nadie es agradable estar acá. Yo estoy involucrado un poco de rebote; si bien fui director en Sartor, yo no era dueño de Sartor. Yo sé mi grado de involucramiento en los últimos años”, agregó.

Michael Clark es formalizado en el caso Sartor. (Imagen: Photosport)

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Reacciona a la polémica burla contra Universidad de Chile

A su vez, Michael Clark se refirió a los chats de WhatsApp del grupo Sartor, en los que Mauro Valdés, Pedro Pablo Larraín e Iván García Huidobro festinaron con una caída del elenco universitario en 2020.

“Se hicieron públicos unos chats… Somos todos mayores de edad, somos todos viejitos, cada uno tiene que hacerse responsable de las cosas que dice“, concluyó.