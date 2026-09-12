Los citados de la Universidad de Chile para enfrentar a Deportes La Serena en la Liga de Primera

En la Universidad de Chile confirmaron su convocatoria para su duelo ante Deportes La Serena.

Universidad de Chile disputará este fin de semana un importante partido dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Deportes La Serena por una nueva fecha del torneo.

Para este duelo, el estrategaFernando Gagotrabajó con todo junto a sus dirigidos pensando en este importante desafío, en el que espera sumar un nuevo triunfo para seguir firme en la lucha por el Chile 2

En este duelo, el ‘Romántico Viajero’ contará con bajas importantes dentro de su equipo, en el que Marcelo Morales, por suspensión y Charles Aránguiz y Lucas Barrera por lesión, no dirán presente en este partido vital para la U.

Dentro de esta convocatoria también hay grandes sorpresas, en la que reaparece en la nómina Igor Lichnovsky, quien dejó atrás sus problemas físicos e Ignacio Vásquez, que también vuelve a ser opción en el ataque.

Aránguiz será baja en la U | Foto: Photosport

Los citados de la U ante La Serena

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli

Defensas: Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández, Bianneider Tamayo e Igor Lichnovsky

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Volantes: Israel Poblete, Tobías Reinhart, Agustín Arce, Marcelo Díaz, Javier Altamirano y Matías Riquelme

Delanteros: Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero, Gonzalo Reyna e Ignacio Vásquez.