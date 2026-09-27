Los citados de la Universidad de Chile para enfrentar a Everton de Viña del Mar en la Copa Chile

Universidad de Chile confimó a sus citados con una gran sorpresa para enfrentar a Everton de Viña del Mar.

Universidad de Chile disputa hoy un importante partido dentro de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ definirán lo que será su serie por los octavos de final en esta competición ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Nacional.

Para este duelo, el estratega Fernando Gago tuvo pocos días de trabajo para preparar este compromiso, en el que no tendrá mayores cambios para su partido de vuelta.

En este duelo, el ‘Romántico Viajero’ seguirá con las bajas importantes dentro de su equipo, en el que Agustín Arce, Marcelo Morales, Bianneider Tamayo no podrán ser opción al estar con sus selecciones y Octavio Rivero con Lucas Barrera quienes se recuperan de sus distintos problemas físicos.

Dentro de las buenas noticias, Gago podrá contar con la vuelta del defensor Igor Lichnosvky, quien dejó atrás su gastroenteritis que lo dejó fuera del duelo de ida y hoy vuelve a ser opción.

La U busca la clasificación a cuartos de final | Foto: Photosport

Los citados de la Universidad de Chile ante Everton

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli

Defensas: Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Igor Lichnovsky, Diego Vargas, Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández y Claudio Gutiérrez.

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Volantes: Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Israel Poblete, Tobías Reinhart, Marcelo Díaz y Matías Riquelme

Delanteros: Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero, Gonzalo Reyna y John Cortés.