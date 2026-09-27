Everton vs Universidad de Chile: ¿Cuándo y a qué hora se juegan los minutos pendientes de la Copa Chile?

En esta jornada se disputarán los minutos pendientes del duelo entre Everton y la U por Copa Chile.

En esta jornada, Everton de Viña del Mar y Universidad de Chile tienen un duelo pendiente dentro de la Copa Chile 2026, en donde ambos equipos deberán completar los minutos restantes de su partido correspondiente a los octavos de final de ida, el que tenía como ganador a la U por 1-0.

Los incidentes en el Estadio Sausalito por parte de la parcialidad visitante hicieron que este duelo sea postergado y hoy se reaunde desde los minutos finales para poder dilucidar el marcador antes de disputar el duelo de vuelta, que también se disputará en esta jornada.

La escuadra de Walter Ribonetto espera poder anotar un gol en estos últimos minutos de este compromiso, para llegar bien aspectado al duelo de vuelta y buscar la clasificación a la próxima fase.

Por otra parte, la escuadra de Fernando Gago espera mantener su ventaja la que le permita poder llegar buena forma al duelo de vuelta, en la que con su localía, espera dar el último paso para conseguir el boleto a cuartos de final.

Los incidentes que hicieron postergar este duelo | Foto: Photosport

¿Cuándo juegan Everton vs. Universidad de Chile por los minutos pendientes de la Copa Chile?

El partido entre Everton de Viña del Mar y Universidad de Chile se disputará este domingo 27 de septiembre a partir de las 14:45 en el Estadio Nacional.

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El duelo será reiniciado desde los 82 minutos, momento en el que fue postergado, y a esto, se le sumarán los descuentos. Este compromiso se disputará sin público.

¿Dónde ver el partido entre Everton vs. Universidad de Chile?

El duelo entre Everton de Viña del Mar y Universidad de Chile por los minutos pendientes de la Copa Chile lo podrás seguir por TNT Sports y por streaming desde HBO Max.