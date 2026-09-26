VIDEO: Valentín Montillo anota golazo de tiro libre para Universidad de Chile sub-18

El hijo de Walter (recordado mediocampista argentino) remató de larga distancia y la clavó en un ángulo contra Deportes Temuco.

Universidad de Chile tiene una ilusión: el talento de la familia Montillo. Luego del recordado paso de Walter por la institución, su hijo Valentín llena de esperanzas al conjunto estudiantil.

¿La razón? Anotó un golazo de tiro libre en la derrota 3-2 contra Deportes Temuco por el torneo formativo sub-18. En el minuto 88, con el marcador 3-1 abajo, no lo pensó y remató desde larga distancia.

El balón se dirigió con fuerza hacia el arco albiverde y bajó repentinamente, lo que provocó que la reacción del portero rival fuera menor. La esférica se clavó en un ángulo y tocó la red.

Una buena noticia para Universidad de Chile ante un resultado adverso. El elenco dirigido por Adrián Rojas tendrá que enmendar el camino para conseguir su clasificación a los play-offs.

VIDEO | El golazo de Valentín Montillo para Universidad de Chile