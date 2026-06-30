Según trascendió, el ariete de 22 años puede salir de Universidad de Chile rumbo al elenco aurinegro. ¿Qué hay de cierto?

Universidad de Chile mantiene un caso en incertidumbre. A pesar de tener contrato vigente, Lucas Assadi puede abandonar la institución estudiantil, por lo que han surgido distintos rumores en el mercado de fichajes.

Y uno de ellos, ubica al jugador de 22 años en la órbita de Coquimbo Unido. ¿Es real el deseo del elenco aurinegro? Por el momento, no pasa de un trascendido más del libro de pases.

Según la información recabada por BOLAVIP Chile, tal interés no existe: fuentes al interior del cuadro porteño descartan tajantemente que el seleccionado nacional sea un objetivo en este período de transferencias.

Pese a que no es considerado en Universidad de Chile, el conjunto norteño niega tenerlo en carpeta e iniciar negociaciones por sus servicios. De esta manera, se echa por tierra tal teoría.

Por ende, Lucas Assadi se mantiene enfocado en recobrar su nivel en La Cisterna. Tendrá que revertir una compleja situación: lleva cuatro partidos consecutivos sin ser convocado.

Lucas Assadi sigue en Universidad de Chile: se descarta interés de Coquimbo Unido. (Imagen: Photosport)

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El duro momento de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el oriundo de Puente Alto ha disputado una totalidad de 15 encuentros con la camiseta azul. En dichos enfrentamientos, no marcó goles, pero aportó con dos asistencias.

Su vínculo con Universidad de Chile fue renovado y rige hasta el 31 de diciembre de 2028. ¿Se despedirá en esta ventana? Habrá que verlo, pero por ahora no será a Coquimbo Unido.