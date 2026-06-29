El jugador de la U que se gana todos los elogios de Fabricio Coloccini: “Viene presentando una evolución muy buena”

El ayudante de Fernando Gago, Fabricio Coloccini destacó el nivel de este jugador en la U. de Chile.

Universidad de Chile logró un importante triunfo en una nueva fecha de la Copa Chile, en donde los ‘Azules’ se impusieron por 2-0 ante Unión San Felipe gracias a lo tantos de Juan Martín Lucero y Agustín Arce, llegando a la cima del Grupo D.

Después de lo que fue esta victoria, el ayudante de Fernando Gago y que hoy está a cargo del equipo, Fabricio Coloccini habló con los medios de comunicación en conferencia de prensa y se refirió a un nombre en particular, Bianneider Tamayo, el zaguero venezolano que se ha ido consolidando en la U.

“Si, la realidad que Tama (Tamayo) viene presentando una evolución muy buena, es un chico joven, como lo dije en una conferencia anterior, es un chico que todavía tiene cosas que aprender, porque es joven“, parte señalando Coloccini.

Siguiendo en esa misma linea, el hoy estratego azul declaró que desde que Tamayo ingresó al equipo titular, se ha visto con mucha confianza y mostrando un buen rendimiento, el que hasta día de hoy lo tiene como uno de los estelares en el equipo.

Tamayo es destacado en la U | Foto: Photosport

“Desde que él entró al equipo, empezó con un rendimiento muy bueno y que siga avanzando”, agregó.

Finalmente, Coloccini se muestra ilusionado con el nivel que ha mostrado Bianneider Tamayo, a quien lo ha visto con mucho ánimo para pelear por un puesto de titular en la U, pensando en un pronto retorno de Matías Zaldivia a la zaga.

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“Después es competencia, todos lo que están disponibles van a pelear un puesto en el once titular, hay muchos partidos de por medio, entonces vamos a necesitar de todos”, cerró.

En Síntesis

Aquí tienes los takeaways fácticos del artículo:

Universidad de Chile venció 2-0 a Unión San Felipe y lidera el Grupo D.

venció 2-0 a Unión San Felipe y lidera el Grupo D. Fabricio Coloccini elogió la evolución y rendimiento del joven zaguero venezolano Bianneider Tamayo .

elogió la evolución y rendimiento del joven zaguero venezolano . El defensa Tamayo compite por el puesto ante el próximo retorno de Matías Zaldivia.