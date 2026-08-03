Cristián Caamaño sueña con el renacer de esta figura de la U: “Sería el mejor refuerzo”

El periodista se ilusiona con el rendimiento de Lucas Assadi. Lo llamó a seguir en la misma línea en Universidad de Chile.

Universidad de Chile volvió a ganar al imponerse 2-0 sobre Huachipato por la fecha 17 de la Liga de Primera. La escuadra azul no tuvo mayores problemas y se quedó con tres puntos vitales.

En tal encuentro, hubo una figura que encandiló a Cristián Caamaño: el periodista la alabó en los micrófonos de Radio Agricultura. Sin embargo, fue más allá del análisis futbolístico.

¿A quién mencionó? El comunicador destacó el duelo de Lucas Assadi. La promesa universitaria jugó los 90 minutos y dejó pinceladas de su mejor versión. Está convenciendo al cuerpo técnico.

“Es una señal alentadora, no para la U, para él. Él reconoció que lo pasó mal por sus abuelos (maternos), el ver afectada a su mamá durante mucho tiempo le termina perjudicando”, lanzó la voz radial.

Luego, agregó: “Esto fue una causa más de todo lo que él padeció desde lo futbolístico y mental. Verlo con esa alegría y desparpajo, cuando lo sacaron de la zona izquierda, es una buena señal“.

Cristián Caamaño destacó a Lucas Assadi en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Lucas Assadi ilusiona a Universidad de Chile

Finalmente, Cristián Caamaño llamó al oriundo de Puente Alto a mantener el trabajo a tope. Le está entregando frutos y ello ha quedado evidenciado en el elenco estudiantil.

“Ojalá que siga demostrando que puede pelear la titularidad. No sé qué va a pasar de aquí en adelante, pero si él logra recuperar la memoria, no solo va a ser bueno para él, sería el mejor refuerzo de la U para el segundo semestre“, cerró.