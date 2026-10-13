El ex futbolista, Luka Tudor quedó maravillado con el nivel de este jugador en la Universidad de Chile.

Universidad de Chile tuvo una actuación de ensueño en la reciente fecha de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ vencieron por un categórico 6-0 a Ñublense de Chillán y se mantienen firme en lo que es su lucha por el Chile 2.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Luka Tudor ocupó su espacio en el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro y profundizó en la actuación personal del volante Agustín Arce, por quien tuvo solo elogios por lo que es su rendimiento en la U.

“Arce me encanta, uno cacha altiro los jugadores que juegan y tienen personalidad, le pega al arco, los jugadores chilenos nunca le pegan al arco”, parte señalando Tudor.

Profundizando en aquello, el ex goleador no duda en que el mediocampista de la Universidad de Chile tiene todas las condiciones para seguir brillando y consolidarse como un jugador de selección.

Tudor y sus elogios a Arce | Foto: Photosport

“Arce me encanta ese cabro, es un jugador de selección, de verdad, si es bien trabajado en alguna especificidad que pueda mejorar, el cabro tiene mucho futuro”, explica.

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Concluyendo, Tudor comentó que ha tenido grandes referencias por lo que es el trabajo de Agustín Arce, en donde siente que todo esto lo ve reflejado por lo que ha hecho en la Universidad de Chile y lo que lo ha llevado a la Selección Chilena.

“Sí anda bien del techo y se sabe que anda bien del techo, hace un gol y los compañeros lo van a abrazar, yo tengo muy buenas referencias de él, me encantó”, finalizó.