Manuel Mayo confirma que la Universidad de Chile va por este fichaje: “Nos interesa”

El Gerente Deportivo, Manuel Mayo salió a hablar sobre el mercado de los 'Azules'.

Universidad de Chile ya empieza a poner foco en lo que será la segunda parte de la temporada, en donde el equipo de Fernando Gago busca mejorar su imagen y conseguir buenos resultados que le permitan poder llegar a lo más alto en el torneo y competir por la Copa Chile.

En esta jornada, el Gerente Deportivo, Manuel Mayo habló en esta jornada con la prensa en la sala de conferencia del Centro Deportivo Azul, en la que habló sobre los fichajes y puntualizó en un nombre en particular.

Se trata del defensor uruguayo, Valentín Gauthier, quien ha sido fuertemente vinculado a la Universidad de Chile, en la que el gerente azul confirmó el interés por el jugador y espera poder cerrar su llegada prontamente.

“Me atrevo a responder, hemos conversado con su club, no hay nada cerrado, faltan aspectos, pero es uno de los jugadores que nos interesa”, declaró.

Mayo confirma interés por Gauthier | Foto: Getty Images

Concluyendo, Mayo espera poder en estos días poder avanzar en las conversaciones con el defensor uruguayo, el que desea cerrar, para que sea presentado como un nuevo fichaje en la U.

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“Hemos estado conversando con otros y analizando, pero hay un interés real del club sobre él y esperaremos a ver si se cierra”, concluyó.

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