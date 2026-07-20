La U lo descartó y tiene nuevo club: “Pasa los exámenes médicos para ser presentado”

Nicolás Díaz ya está en Perú para firmar por Alianza Lima. Estuvo en la carpeta del conjunto estudiantil para el segundo semestre.

Universidad de Chile tiene que tomar resguardos en el mercado de fichajes, por lo que analiza cada incorporación con mesura. Y es por ello que hay figuras que han quedado esperando el llamado azul: una de ellas es Nicolás Díaz.

A pesar de estar en la órbita universitaria, la gerencia deportiva se inclinó por Valentín Gauthier para su puesto, por lo que el defensor chileno tuvo que buscar un nuevo horizonte en el libro de pases.

Y no demoró mucho en encontrarlo: será refuerzo de Alianza Lima. Según reporta el periodista Jordy Flores, el zurdo de 27 años ya está en territorio peruano para firmar su contrato.

“Nicolás Díaz pasa los exámenes médicos para ser presentado como nuevo jugador de Alianza Lima“, indicó el comunicador a través de su cuenta personal de X.

Luego de su paso por el Club Puebla, el otrora seleccionado nacional ya camina por las calles del vecino país con la indumentaria oficial de su nuevo equipo. Será oficializado a la brevedad.

Nicolás Díaz estuvo en la mira de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Universidad de Chile espera nuevos nombres

A pesar de los trascendidos, el elenco laico solo ha confirmado a Gonzalo Reyna como refuerzo para el segundo semestre. Según los rumores, Valentín Gauthier está listo también.

Cabe consignar que para el desenlace de la temporada, cada club de la Liga de Primera podrá inscribir tres nuevas piezas. En caso de lograr una venta por sobre 250 mil USD, puede optar a un cuarto cupo.