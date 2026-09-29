U. de Chile se acerca al Estadio Santa Laura para partido clave: “Lo más probable”

Según trascendió, la revancha por Copa Chile entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta se puede trasladar a Independencia.

Universidad de Chile vive un constante problema con su localía y ello quedará demostrado una vez más en un duelo clave: todo indica que el conjunto estudiantil se moverá al Estadio Santa Laura.

Tras clasificar a cuartos de final de Copa Chile contra Deportes Antofagasta, el cuadro azul no tendrá a disposición el Estadio Nacional para la revancha. Está pactada para el 21 de octubre.

¿La razón? Los conciertos de BTS en el recinto de Ñuñoa, programados para los días 14, 16 y 17 de octubre. Por ello, la periodista Daniela Alegría asegura que el cambio de sede es inminente.

“El 12 de octubre (contra Ñublense por la Liga de Primera) no sería el único partido en Santa Laura“, comenzó revelando la reportera a través de su cuenta de X.

“Lo más probable es que la vuelta por los cuartos de Copa Chile ante Deportes Antofagasta también sea en el recinto de Independencia, el miércoles 21/10″, complementó.

Todo indica que Universidad de Chile saldrá de Estadio Nacional. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Universidad de Chile espera castigos

Cabe consignar que dicho compromiso contra Deportes Antofagasta puede ser sin público. La escuadra universitaria aún espera las resoluciones del Tribunal de Disciplina tras el escándalo en el Estadio Sausalito.

¿Qué arriesga Universidad de Chile? De uno a cinco encuentros sin público y una multa por 500 UTM. Ello tendrá que esclarecerse desde este martes 29 de septiembre, jornada en la que sesiona la entidad pertinente.