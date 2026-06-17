El lateral izquierdo está a préstamo en Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2026. Su situación genera incertidumbre.

Universidad de Chile no solo tendrá que orientar su mercado de fichajes hacia el segundo semestre: también debe pensar en la próxima temporada. El caso Marcelo Morales es ejemplo de ello.

¿La razón? El lateral izquierdo está a préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026 y el cuadro azul tiene la opción de compra. Ante tal panorama, el propio jugador dejó clara su postura.

En conferencia de prensa, el zurdo de 23 años confirmó que quiere permanecer en el conjunto estudiantil. Tras su retorno, se ha convertido en una pieza inamovible para Fernando Gago.

“No tuve continuidad en Estados Unidos, volví a la U y he sumado más minutos acá. Me siento con mucha confianza con mis compañeros y con el club que me acogió de buena manera“, comenzó indicando.

Sobre la misma línea, el zaguero de Universidad de Chile agregó: “Ahora me enfoco en estar en la U, me quedan seis meses y a fin de año se va a ver. Me gustaría quedarme, soy hincha del club“.

Marcelo Morales anhela continuar en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Dura autocrítica en Universidad de Chile

A su vez, Marcelo Morales asumió culpas por el complejo momento deportivo del equipo que lleva en el corazón. En la antesala del partido contra O’Higgins, está a 15 puntos de la cima de la Liga de Primera.

“Hemos sido bastante irregulares, hemos tenido rendimientos muy bajos como plantel e individualmente. Nosotros somos los principales responsables, somos los que tenemos que dar la cara“, cerró.

En resumen:

El lateral Marcelo Morales desea continuar en Universidad de Chile tras su préstamo.

desea continuar en Universidad de Chile tras su préstamo. El futbolista Marcelo Morales tiene contrato con el cuadro azul hasta diciembre de 2026.

tiene contrato con el cuadro azul hasta diciembre de 2026. El club Universidad de Chile se ubica a 15 puntos del líder del torneo.