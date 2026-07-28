La Joya no lo está pasando nada bien en Boca Juniors y maneja la opción de salir del club, donde su deseo sería volver a Colo Colo.

Un ex Colo Colo no lo está pasando nada bien en Argentina. Se trata de Carlos Palacios, atacante de Boca Juniors que casi no ha jugado este año, por lo que buscaría cambiar de aires.

La Joya solo suma 24 minutos en un amistoso de pretemporada y no tiene partidos oficiales en este 2026. Todo esto provocado por una serie de lesiones.

El oriundo de Renca iba a regresar para la serie contra O’Higgins por los playoffs de Copa Sudamericana, pero en la ida quedó descartado por una sobrecarga y para la revancha volvió a sentir una dolencia en el aductor derecho.

En medio de esta complejo momento, el periodista Emiliano Raddi de ESPN reveló que Palacios estaría pensando en salir de Boca, pese a que el entrenador Rodolfo Arruabarrena tiene la intención de recuperarlo.

“Si de Boca depende, Carlos Palacios se queda a trabajar todos los días y tratar de recuperar justamente a ese jugador que lo hará el ‘Vasco’ Arruabarrena como técnico. Si de Boca depende, sí”, indicó el reportero.

“Veremos qué pasa con el jugador, porque yo sé que el jugador tiene intención o no vería con malos ojos, el hecho de regresar a Chile”, agregó Raddi.

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¿Carlos Palacios vuelve a Colo Colo?

Y el destino que le gustaría al atacante de 26 años es nada más que Colo Colo, donde se sintió pleno entre 2023 y 2024. Cabe recordar que los albos lo vendieron al Xeneize por un monto cercano a los 4 millones de dólares, una cifra que al menos buscarían recuperar.

“Boca hizo una compra importante. Boca lo que quiere es, en el caso que por ejemplo Palacios quiera volver a Colo Colo, que el club te compre porque o sino no tiene sentido si lo compras y lo cedes a préstamo sin costo”, explicó el comunicador.

Carlos Palacios anhela volver a Colo Colo. (Foto: Marcelo Hernández/Getty Images)

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Lo cierto es que en el Cacique han sondeado algunas opciones para reforzar el ataque en este mercado de invierno, pero por ahora no ha aparecido el nombre de Carlos Palacios, como sí lo han sido Diego Valdés o Jordhy Thompson.

En síntesis