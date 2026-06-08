Marcelo Morales y su brutal autocrítica en la Univerisdad de Chile: “Tenemos que mejorar mucho”

Universidad de Chile puso punto final a lo que fue su actuación dentro de la Copa de la Liga, en el que los ‘Azules’ quedaron eliminados en la fase de grupos tras lo que fue su igualdad a dos tantos ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.
Tras lo que fue este duelo, el defensor azul Marcelo Morales conversó con los medios en zona mixta y se refirió a lo que es esta eliminación de la U en esta competición, la que generó frustración en el plantel.
“Estamos bastante tristes. No se dio en esta oportunidad, estamos conscientes que tenemos que mejorar mucho para lo que viene”, parte señalando Morales.
Siguiendo en esto, el ‘Shelo’ indica que está eliminación no la ven como un fracaso dentro del plantel azul, pero que si es un desafío incompleto, en la que hace el llamado de cerrar de buena forma el torneo en su primer semestre.
Morales alzó la voz tras la eliminación | Foto: Photosport
“No lo miramos como fracaso, sino como un objetivo no cumplido. Nos quedan dos frentes todavía por delante y no podemos bajar. Todos tenemos niveles que subir. Queremos salir campeones y vamos a salir con todo”, declaró.
Finalmente, Morales mostró su frustración personal por lo que es esta eliminación, en la que reconoce que ha sido una temporada bastante compleja en el equipo y que espera poder mejorar pensando en los próximos objetivos.
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“Es bastante triste, queríamos ir por los tres frentes y no se dio, pero vamos a trabajar más para pelear la Copa Chile y el Torneo Nacional. Ha sido un año bastante complicado en algunas situaciones, pero vamos a seguir trabajando”, cerró.
En Síntesis
Aquí tienes los 3 takeaways fácticos del artículo:
- Universidad de Chile quedó eliminada de la Copa de la Liga en fase de grupos.
- El partido terminó en igualdad a dos tantos contra Audax Italiano en el Estadio Nacional.
- El defensor Marcelo Morales declaró que ahora buscarán pelear la Copa Chile y el Torneo Nacional.