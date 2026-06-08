El ambiente en las huestes bullangueras es de total frustración. Luego de consumarse la eliminación laica de la Copa de la Liga tras igualar ante Audax Italiano, el destacado periodista Cristián Arcos analizó en exclusiva con BOLAVIP el presente del club, diferenciando el partido de la clasificación.

El comunicador fue tajante al señalar que el ciclo del estratega argentino sigue en deuda y advirtió que el panorama se complica aún más de cara al Campeonato Nacional debido a las bajas médicas.

Al momento de poner la pelota al piso, el periodista de ADN desmitificó cualquier cambio radical en el juego del “Romántico Viajero” desde la salida del anterior cuerpo técnico. “Me parece que la U de Gago no encuentra regularidad, no encuentra rendimiento. Tiene algunos partidos aceptables, pero la mayoría son de promedio para abajo. Sus números no son particularmente mejores a los de Walter Lemma (DT de Audax Italiano)”, disparó de entrada el profesional.

En esa misma línea, el periodista dudó de que el actual plantel azul cuente con las piezas idóneas para ejecutar la idea futbolística que pretende el estratega trasandino. “Hay una búsqueda, pero no sé si tiene los jugadores como para jugar del modo que quiere Gago. Creo que a la U de Gago la vamos a ver recién ahora cuando pueda meterle mano al plantel, pero no me parece que la U tenga un rendimiento que uno diga que cambió mucho la cosa. Cambió cierto estilo, pero no cambió demasiado el fondo”, complementó de forma certera.

Cristián Arcos cree que aún no se ve la U de Fernando Gago.

El lamento por Charles Aránguiz y el golazo de Lucas Romero

La jornada en Ñuñoa también dejó un saldo alarmante en el aspecto médico por la salida obligada del “Príncipe”. “A las malas noticias de la U se suma la lesión de Charles Aránguiz, que siempre es complicada”, recalcó Arcos. Además, enfatizó en el curioso panorama que dejó la eliminación compartida: “Es una eliminación que además lleva a los tres grandes. Los tres grandes del fútbol chileno no se metieron y se enchufaron en la Copa de la Liga cuando ya había poco por hacer”.

Publicidad

Para cerrar, Cristián Arcos abordó el golazo anotado por Lucas Romero, abriendo el debate sobre los criterios de la directiva y los entrenadores con el paraguayo. “Romero es un buen jugador, lo que pasa es que en esta U no encajó, pero tampoco encajó en la U de Pellegrino (Lemma). Ahí es donde a uno le queda la duda de si son jugadores que los traen los entrenadores, las directivas o son modelos de negocio. Yo no creo que sea un mal jugador Romero, hoy hizo un golazo y me parece que no juega mal, pero algo pasó en la U que ninguno de los dos entrenadores lo quiso”, sentenció el analista.