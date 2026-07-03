El referente de Universidad de Chile aludió al caso Gonzalo Reyna. Si bien no ha sido oficializado, el ariete argentino será azul.

Universidad de Chile se alista a confirmar a su primer refuerzo para el segundo semestre: Gonzalo Reyna se convertirá en flamante incorporación del conjunto estudiantil en el mercado de fichajes.

A pesar de la sorpresa que generó entre los fanáticos azules, hay un referente institucional que lo aprueba. Para él, si bien el nuevo rostro tiene 19 años, por algo lo pidió Fernando Gago.

Al menos, así lo plantea Mariano Puyol. En conversación con BOLAVIP Chile, el mítico goleador universitario abordó el arribo del atacante, que desembarcará en La Cisterna por requerimiento del DT argentino.

“Cuando un técnico trae al jugador, es porque lo conoce. Además, él cree que puede tener progresión, porque tiene 19 años. Bueno, tiene que ver un poco también con la situación económica del club”, lanzó.

“Por ahí leí que no había mucho para traer, que el club económicamente no estaba en muy buenas condiciones para traer a alguien de peso. Ante esa situación, siempre se opta por un futbolista joven”, agregó.

Gonzalo Reyna es nuevo jugador de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Pide paciencia con el refuerzo de Universidad de Chile

Finalmente, el ídolo laico llamó a observar al ariete en acción y luego, eventualmente, cuestionarlo. Se formó en las filas de Racing Club y debutó profesionalmente en septiembre de 2025.

“Hay que ver qué es lo que pasa con él. Si lo trae (Fernando Gago) es porque lo conoce, puede dar. Pero los técnicos no traen jugadores para que les vaya mal”, concluyó.