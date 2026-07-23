Mariano Puyol pide competencia en el arco de la U y deja mensaje sobre Gabriel Castellón: “Ha cumplido, pero…”

El histórico de la U analizó uno de los puestos que podría sufrir modificaciones en el mercado de fichajes.

Universidad de Chile continúa trabajando en la planificación de su plantel de cara a la segunda parte de la temporada, donde el equipo dirigido por Fernando Gago buscará recuperar protagonismo

La llegada de nuevos nombres y la posibilidad de sumar refuerzos mantienen abierta la discusión sobre el nivel de competencia que necesita tener el Romántico Viajero para afrontar partidos de alta exigencia.

En ese contexto, uno de los puestos que analiza “Pintita” es el arco. Según reveló el periodista Cristián Caamaño en Radio Agricultura, en las últimas horas apareció la posibilidad de incorporar un nuevo portero, una alternativa que podría modificar la planificación inicial del mercado azul.

Mariano Puyol y su exigencia para el arco de la U

En conversación con Bolavip Chile, Mariano Puyol, referente del Chuncho, se refirió a esta situación y apuntó a la importancia de contar con una competencia fuerte bajo los tres palos.

“El refuerzo debe ser competitivo y para eso debe tener similares condiciones que Gabriel Castellón y ahí se verá quién ande mejor”, señaló el campeón de la Copa Chile 1979 al ser consultado por la posibilidad de sumar un nuevo guardameta.

“Castellón ataja lo que tiene que atajar, ha cumplido, pero la U necesita un arquero de categoría. Un arquero de un peldaño más grande”, afirmó.

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El nacido en Valparaíso lleva 26 partidos esta temporada, en los cuales le han convertido 24 goles | FOTO: Andres Pina/Photosport

De esta forma, en la U siguen buscando nombres para darle mayor competencia a un plantel que busca alcanzar los objetizos trazados a inicio de la temporada y competir con mayor solidez en la segunda parte del año.

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes de la Liga de Primera 2026?

Según las Bases del Campeonato Nacional de Primera División 2026, el mercado se mantiene activo hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la fecha 19, es decir, hasta previo al fin de semana del 16 de agosto.