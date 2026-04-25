Universidad de Chile tiene todo listo para recibir a Universidad Católica en una nueva edición del Clásico Universitario. La escuadra azul necesita conseguir una victoria para volver a luchar por el título y eso bien lo sabe Martín Gálvez.

El referente del conjunto laico conversó con BOLAVIP Chile y se la jugó con el resultado exacto para el compromiso. El panorama está cuesta arriba, pero confía en el equipo de Fernando Gago.

¿Qué le preocupa en la antesala del partido? La falta de finiquito del club de sus amores. Una situación totalmente distinta a la que vive el elenco precordillerano en esta temporada.

“La U gana 1-0 nomás. Porque no han demostrado mucha efectividad en ataques. Se llega poco, se remata poco. Y no hay ninguno que hoy día, digamos, nos esté salvando”, comentó.

“A diferencia de la UC, que entre Fernando Zampedri y Justo Giani han demostrado que andan afinados en la definición. Entonces, está complejo. Quiero que gane la U, pero está difícil”, agregó.

Universidad de Chile recibirá a Universidad Católica en el Estadio Nacional. (Imagen: Photosport)

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Martín Gálvez apuesta por Universidad de Chile

Finalmente y entre bromas, Tincho Gálvez se encomendó hasta a un gol en propio arco de la UC para alcanzar los tres puntos. Un triunfo puede ser vital en el reposicionamiento por la corona.

“Así como están las cosas, yo creo que un autogol. Me da lo mismo quien sea, que la emboque“, cerró el recordado delantero de Universidad de Chile.

En síntesis:

Martín Gálvez pronosticó una victoria de Universidad de Chile por 1-0 ante Universidad Católica.

pronosticó una victoria de por ante Universidad Católica. El referente azul destacó la eficacia goleadora de Fernando Zampedri y Justo Giani en la UC.

y en la UC. La Universidad de Chile es dirigida técnicamente por el entrenador argentino Fernando Gago.