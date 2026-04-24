La antesala de una nueva edición del Clásico Universitario ha estado marcada por las determinantes decisiones de Fernando Gago en el Centro Deportivo Azul.

Tras completar el último entrenamiento vespertino en el Centro Deportivo Azul, el estratega argentino entregó la lista de convocados, dejando claro quiénes son sus piezas de confianza y quiénes han perdido terreno en la lucha por la titularidad en un partido que promete paralizar el Estadio Nacional.

La gran sorpresa de la jornada fue la exclusión del seleccionado paraguayo Lucas Romero, que en la antesala peleaba por ir en el once, y quedó descartado del partido según la información entregada por ADN.

Una situación muy inesperada considerando que el volante de contención es seleccionado paraguayo y está peleando por una camiseta para ir al Mundial 2026. Pese a que fue titular con Gago en la Liga de Primera ante La Serena, luego no vio más minutos.

La misma suerte corrió el lateral izquierdo argentino Felipe Salomoni, el que vive sus últimas semanas en el Centro Deportivo Azul. Otro que tampoco está citado es el venezolano Bianneider Tamayo, que tendrá que ver el Clásico Universitario desde la tribuna.

Charles Aránguiz vuelve en Universidad de Chile.

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La buena noticia en la U

Sin embargo, no todo es preocupación en el “Romántico Viajero”, ya que el retorno de un referente histórico asoma como la principal esperanza azul. Charles Aránguiz superó sus problemas musculares y es parte de la delegación, aunque con un matiz importante: solo está en condiciones físicas de disputar un máximo de 60 minutos. Ahora, la gran interrogante es si el “Príncipe” será utilizado desde el pitazo inicial o si el DT lo guardará como una carta de relevo para el complemento.

Finalmente, el ambiente dentro del plantel refleja la alta exigencia impuesta por el nuevo proceso técnico. Mientras los citados se concentran para el duelo, todos aquellos jugadores que quedaron fuera de la lista tienen la obligación de presentarse a entrenar temprano en el CDA este sábado. Con estas cartas sobre la mesa, la U busca dar el golpe ante la UC y demostrar que las drásticas decisiones de su entrenador darán los frutos esperados en la cancha.