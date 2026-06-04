Alejandro Lorca reacciona a los dichos de la nueva rectora de la U: “Son señales alentadoras, pero…”

Las declaraciones de Alejandra Mizala provocaron la reacción de Alejandro Lorca, quien destacó la postura más frontal de la nueva autoridad de la casa de estudios.

La elección de Alejandra Mizala como próxima rectora de la Universidad de Chile para el período 2026-2030 ya comenzó a generar repercusiones más allá del ámbito académico.

En una entrevista con CNN Chile, la máxima autoridad de la casa de estudios fue consultada sobre la relación entre la universidad y Azul Azul, dejando una declaración que rápidamente llamó la atención de los hinchas azules.

Al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar medidas drásticas contra la concesionaria, incluso impedir que continúe utilizando el nombre de la U, Mizala fue categórica. “No se descarta nada, pero es bien importante tener un respaldo muy jurídico para tomar decisiones”, señaló.

Alejandra Mizala fue electa con el 60,93% luego de segunda vuelta | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

“No hay dos opiniones sobre la necesidad de revisar el convenio y efectivamente asegurar que nuestros símbolos y la universidad esté a resguardo. Tras el informe delinearemos las acciones a seguir, pero todos estamos de acuerdo en que ese convenio debe ser revisado”, agregó.

Alejandro Lorca opina del bullado caso de la U y Azul Azul

Las palabras de académica no pasaron desapercibidas para Alejandro Lorca, abogado y relator de TNT Sports, quien en conversación con Bolavip Chile valoró la postura manifestada por Mizala.

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“Yo espero que efectivamente, después del informe del abogado Jana, tenga clara la rectora cuál es la estructura de ese convenio, de ese contrato entre Azul Azul y la universidad, y cuáles son los mecanismos jurídicos que ese mismo convenio establece para hacer valer los eventuales incumplimientos que puedan surgir allí”, afirmó.

Lorca además sostuvo que “son señales alentadoras las declaraciones de ella, pero hay que esperar, hay que esperar efectivamente que se tomen las acciones, si es que se adquiere la convicción de que efectivamente, como yo creo todos la tenemos, aquí ha habido un desmadre, un incumplimiento por parte de la gente de Azul Azul en lo que es la letra y el espíritu del convenio”.

Finalmente, el aseguró que observa con optimismo la postura de la futura rectora, aunque manteniendo cautela. “Una cautela esperanzada porque, a diferencia de la otra rectora, esta ha sido mucho más frontal. Esperemos qué acontece respecto de los dichos una vez que se conozca el informe de Andrés Jana”, cerró.

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En resumen…

Alejandra Mizala, próxima rectora de la Universidad de Chile, afirmó que no se descartan medidas drásticas respecto a Azul Azul, siempre con respaldo jurídico.