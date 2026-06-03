Esposa de Fernando Zampedri revela la principal amenaza del “Toro” por el título de goleador: “Le tengo miedo a…”

La esposa del delantero de Universidad Católica analizó la lucha por el título de goleador de la Liga de Primera 2026.

Desde su llegada a a Universidad Católica, Fernando Zampedri se ha consolidado como una de las grandes referencias ofensivas del fútbol chileno en los últimos años, siendo protagonista constante en la lucha por el título de goleador del Campeonato Nacional.

El delantero ha mantenido una alta regularidad en las redes, incluso en campañas donde el rendimiento colectivo de los Cruzados no ha sido el esperado.

Por lo mismo, el atacante argentino nacionalizado chileno ha ganado un estatus especial dentro del fútbol chileno, al punto de ser considerado el hexagoleador del balompié criollo, distinción que obtuvo tras ser el máximo goleador durante seis temporadas consecutivas, un registro inédito en nuestro país.

Fernando Zampedri es el máximo goleador histórico de Universidad Católica | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Fernanda Benavidez apunta a Daniel “Popín” Castro

En ese contexto, Fernanda Benavidez, esposa del atacante de 38 años, fue consultada en el programa No Es Para Tanto de TNT Sports sobre si existe algún ariete capaz de disputarle el título de goleador a su esposo en la presente temporada, entregando una inesperada respuesta.

“En su momento pasó con Joaquín Larrivey y hoy en día con Daniel Popín Castro, le tengo mucho más miedo a él que a otros”, señaló.

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Además, la licenciada en periodismo destacó la confianza en el rendimiento del “Toro”, incluso en temporadas complejas para el elenco de la Franja. “Tengo la confianza plena en Fernando y sé que en años donde el equipo no funcionó como debería o el año pasado, cuando Coquimbo fue campeón, aun así él fue el goleador de la Católica”, agregó.

Finalmente, Benavidez remarcó la dificultad que representa destronar al oriundo de Chajarí en la tabla de artilleros. “Pase lo que pase, lo que hizo va a ser muy difícil que lo alcancen”, cerró.

Así va la tabla de goleadores de la Liga de Primera 2026:

Jugador Equipo Goles Fernando Zampedri U. Católica 12 Javier Correa Colo-Colo 8 Castro Santibáñez, D. Deportes Limache 8 Justo Giani U. Católica 7 Steffan Pino Cobresal 6 Nelson Da Silva Palestino 6 Sebastián Sáez Unión La Calera 6 Nicolás Johansen Coquimbo Unido 5 Francisco González O’Higgins 5 Lionel Altamirano Huachipato 5 Jeisson Vargas D. La Serena 5