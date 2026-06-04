Universidad de Chile está en conversaciones con el seleccionado nacional. Es el apuntado para convertirse en el primer refuerzo del libro de pases.

Universidad de Chile entró con todo al mercado de fichajes y así lo demuestra con su prioridad para este período de transferencias: está en negociaciones con una figura de la Selección Chilena.

De acuerdo a la información recabada por BOLAVIP Chile, el conjunto estudiantil conversa con el entorno de Igor Lichnovsky. El defensor central de 32 años es el principal apuntado para el libro de pases.

Luego de entablar contacto, se avanzó en su incorporación y, de esta manera, puede concretarse su retorno tras más de 12 años. En 2014 dejó la institución para emigrar al Porto B.

Cabe consignar que el oriundo de Peñaflor tiene contrato vigente con Fatih Karagümrük de Turquía hasta mediados de 2027. Sin embargo, el descenso del tal elenco le abre las puertas para partir.

Por el momento, Igor Lichnovsky se encuentra entrenando con La Roja, preparando sus enfrentamientos amistosos contra Portugal y República Democrática del Congo en la doble fecha FIFA.

Universidad de Chile trabaja en el regreso de Igor Lichnovsky. (Foto: Getty Images)

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Igor Lichnovsky se acerca a Universidad de Chile

Durante esta campaña, el zaguero en cuestión ha disputado una totalidad de 13 partidos. En dichos compromisos, el formado en la cantera azul no anotó goles, pero aportó con dos asistencias.

Un punto a considerar: en reiteradas ocasiones ha manifestado su deseo de volver a jugar en Universidad de Chile. ¿Será esta la definitiva? Su eventual arribo ya fue visado por el cuerpo técnico de Fernando Gago.

En resumen:

Universidad de Chile negocia el fichaje del defensor Igor Lichnovsky .

negocia el fichaje del defensor . El zaguero Igor Lichnovsky , de 32 años, registra 13 partidos y dos asistencias esta campaña.

, de 32 años, registra 13 partidos y dos asistencias esta campaña. El futbolista Igor Lichnovsky mantiene un contrato vigente con el Fatih Karagümrük hasta mediados de 2027.