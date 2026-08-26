El ariete de 22 años aprobó los exámenes médicos en el AIK Solna de Suecia y será oficializado a la brevedad.

Universidad de Chile tomó una importante decisión con Lucas Assadi en este mercado de fichajes. Tras una larga espera, el conjunto estudiantil determinó dejar partir a una de sus mayores promesas.

Y durante las últimas horas, el ariete de 22 años recibió una fantástica noticia: superó los exámenes médicos en el AIK Solna de Suecia y se alista para ser oficializado a la brevedad.

Así lo reportó Expressen, entregando los pormenores de la situación. El futbolista oriundo de Puente Alto ya se encuentra en Estocolmo para ser anunciado con bombos y platillos.

“Lucas Assadi ha completado el reconocimiento médico y también ha llegado a un acuerdo con el AIK sobre su contrato“, comenzó señalando el sitio sueco sobre el canterano de Universidad de Chile.

Luego, agregó: “Varias fuentes con las que Expressen ha estado en contacto afirman que el jugador podría ser presentado próximamente, probablemente antes del fin de semana”.

Universidad de Chile ya se despidió de Lucas Assadi. (Imagen: Photosport)

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Tras salir de Universidad de Chile: el posible debut de Lucas Assadi

Finalmente, la publicación adelantó que el estreno del seleccionado chileno puede ocurrir antes de lo esperado. Sin embargo, no hay fecha ratificada para que ello suceda.

“Este fin de semana, el AIK disputa un importante derbi de Estocolmo en casa contra el Hammarby y aún está por ver si el jugador estará en la convocatoria que se enfrentará al rival verdiblanco”, cerró.