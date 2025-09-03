El pasado sábado 30 de agosto, en el Estadio Monumental, se disputó el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, que terminó con un ajustado 1-0 a favor de los albos.

Más allá del resultado, el partido estuvo marcado por la polémica dentro y fuera de la cancha, puesto que El arbitraje de Cristián Garay fue cuestionado por jugadores, dirigentes y hinchas del Romántico Viajero, generando debate sobre decisiones clave, como el codazo de Javier Correa a Matías Zaldivia en los minutos iniciales del encuentro.

Sumado a esto, el informe arbitral del juez central fue duramente cuestionado, ya que consignó que “no hubo” situaciones que reportar, sin mencionar el fallecimiento de un hincha del cuadro Popular.

Michael Clark arremete nuevamente contra el árbitro Cristián Garay

Al llegar al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, tras asistir a la sede de la Conmebol en Paraguay por el fallo del partido ante Independiente, Michael Clark, presidente de Azul Azul, se refirió a esta situación.

“Yo creo que el domingo el resultado pasó total y completamente, en mi opinión, por el arbitraje. Fue un muy mal arbitraje, yo vi al árbitro con miedo, con temor”, partió diciendo.

“Que el informe no se haga cargo de nada de lo que pasó, que diga que no hubo ningún incidente, siendo que una persona se murió ese día en el estadio, yo la verdad lo encuentro de locos, una locura”, añadió Clark.

Cristián Garay mostrándole la tarjeta roja a Franco Calderón en el Superclásico | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

“A nosotros nos informan, y perdónenme el francés, puras huevadas de repente en los informes. Que las medias blancas, que la bandera más grande… Y acá se murió alguien, muchachos, y nunca nadie más dijo nada”, finalizó el mandamás de la U.