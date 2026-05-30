Luego de ver postergado su último compromiso, el Romántico Viajero regresa al Estadio Nacional con la obligación de cortar su racha negativa ante un cuadro lila que busca salir del descenso.

La espera terminó para Universidad de Chile, pero el retorno a las canchas viene acompañado de una presión asfixiante. Tras dos semanas de inactividad oficial, el cuadro laico saltará esta tarde al césped del Estadio Nacional para enfrentar a Deportes Concepción por la decimocuarta fecha de la Liga de Primera 2026, en un compromiso donde el técnico Fernando Gago se juega gran parte de su crédito en la banca azul.

El último registro del Romántico Viajero se remonta al pasado 17 de mayo, cuando sufrieron una dolorosa derrota por 1-0 ante Cobresal en la altitud de El Salvador. El fin de semana posterior, los universitarios vieron postergado su encuentro frente a O’Higgins debido al calendario internacional del conjunto celeste. Aquel parón sirvió para replantear la estrategia, pero también aumentó la urgencia de un equipo que encadena dos caídas consecutivas y que hoy deambula en el undécimo casillero de la tabla de posiciones. Un nuevo tropiezo esta tarde comenzaría a hundir definitivamente el proceso del estratega argentino.

Para colmo, Gago tuvo que armar el rompecabezas a última hora tras confirmar dos bajas importantes en el esquema titular, sumado a una duda física que mantuvo en vilo la planificación durante la semana para medirse ante el “León de Collao”.

Por su parte, Deportes Concepción llega a Santiago con un panorama diametralmente opuesto en lo anímico. Si bien el cuadro de la Región del Biobío marcha como subcolista del torneo en puestos de descenso directo, en su última presentación lograron un revitalizador triunfo por 2-0 sobre Huachipato. Con el envión de esa victoria, los lilas buscarán aprovechar las dudas y las bajas de una aproproblemada Universidad de Chile que no tiene margen de error en Ñuñoa