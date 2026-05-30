La formación CONFIRMADA de Universidad de Chile para enfrentar a Deportes Concepción

Fernando Gago definió la formación azul para visitar al León de Collao, con una novedad obligada en el mediocampo.

Universidad de Chile salta a la cancha esta tarde con la misión de dejar atrás los últimos resultados y reencontrarse con las buenas sensaciones en una temporada que ha tenido más dificultades de las esperadas.

El equipo dirigido por Fernando Gago llega a enfrentar a Deportes Concepción tras la caída ante Cobresal en la Liga de Primera 2026, resultado que lo dejó en la undécima posición y aumentó la presión por volver a sumar triunfos.

Para este encuentro, el técnico azul además deberá lidiar con la ausencia de Israel Poblete, una baja que lo obligó a realizar ajustes en el mediocampo de cara al duelo frente al León de Collao.

Lucas Barrera vuelve a la titularidad tras lesión de Israel Poblete

La baja de Poblete le abrió una nueva oportunidad a Lucas Barrera, quien volverá a ser titular en los azules. El joven volante había dejado buenas sensaciones cada vez que le tocó participar, aunque en los últimos compromisos había comenzado desde el banco de suplentes.

Con esto, el Romántico Viajero formará con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Bianneider Tamayo, Franco Calderón y Marcelo Morales en defensa; Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Agustín Arce en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en ataque.

El juvenil argentino será de la partida ante Deportes Concepción | FOTO: Andres Pina/Photosport

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hora habrá que ver si la formación escogida por Gago logra responder en la cancha y darle a la U una victoria que le permita comenzar a cambiar el rumbo de la temporada.

¿A qué hora es el partido entre U. de Chile y Deportes Concepción?

Universidad de Chile enfrenta a Deportes Concepción este sábado 30 de mayo, desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional, por la fecha 14 de la Liga de Primera.