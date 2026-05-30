El Cacique venció por 4-2 a los Granates de visita en la Cuarta Región y sigue aumentando su ventaja en la cima de la Liga de Primera 2026.

En Colo Colo tienen la estrella 35 entre ceja y ceja, pues este sábado dieron otro paso en la búsqueda del título de la Liga de Primera 2026, donde reiteraron que son los serios candidatos tras vencer por 4-2 a Deportes La Serena.

El Cacique se impuso en su visita a la Cuarta Región por la fecha 14 del torneo, con los goles de Víctor Felipe Méndez de penal (44′), Leandro Hernández (47′), Lautaro Pastrán (64′) y Francisco Marchant (90+3′).

Incluso, los albos pudieron salir adelante pese a dos errores del joven portero Gabriel Maureira, que costaron los descuentos de Bruno Gutiérrez (45+3′) y Diego Rubio (51′), quienes hicieron valer la ley del ex.

Con este triunfo en la tierra de las papayas, Colo Colo se mantiene como el exclusivo líder del torneo con 33 puntos, sacándole 11 unidades de distancia a su escolta, Huachipato. Aunque los Acereros deben jugar su partido correspondiente a esta fecha.

Además, el cuadro popular está muy por encima de sus clásicos rivales, ya que Universidad Católica tiene 20 puntos (5°) y Universidad de Chile 17 contables (11°).

Por su parte, los Granates quedan en la duodécima posición con 17 puntos, a cinco unidades y tres puestos por encima de la zona de descenso.

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Colo Colo festejó en el Estadio La Portada de La Serena. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Colo-Colo 33 14 11 0 3 26 12 14 2 Huachipato 22 13 7 1 5 21 17 4 3 Deportes Limache 21 13 6 3 4 26 17 9 4 Ñublense 21 14 5 6 3 16 17 -1 5 Universidad Católica 20 13 6 2 5 27 19 8 6 Coquimbo 20 13 6 2 5 19 16 3 7 Palestino 20 13 6 2 5 21 20 1 8 Everton 19 13 5 4 4 15 11 4 9 O’Higgins 19 12 6 1 5 17 17 0 10 Universidad de Concepción 19 14 5 4 5 12 21 -9 11 Universidad de Chile 17 12 4 5 3 11 7 4 12 La Serena 17 14 4 5 5 20 24 -4 13 Audax Italiano 14 13 4 2 7 17 20 -3 14 Cobresal 13 14 4 1 9 19 26 -7 15 Concepción 11 13 3 2 8 10 19 -9 16 Unión La Calera 11 14 3 2 9 12 26 -14

En síntesis

Colo Colo ganó 4-2 a Deportes La Serena por la fecha 14 del torneo.

a Deportes La Serena por la fecha 14 del torneo. Colo Colo alcanza 33 puntos , superando por 11 unidades a su escolta, Huachipato.

, superando por 11 unidades a su escolta, Huachipato. Méndez, Hernández, Pastrán y Marchant anotaron los cuatro goles del Cacique en el triunfo.