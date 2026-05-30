El cuadro del "Tano" Ortiz vence a los "Papayeros" por 4 a 2 en La Portada y, para el comunicador, ya se prueban la corona.

Colo Colo dio otro golpe de autoridad en la Liga de Primera. El “Cacique” derrotó por 4-2 a Deportes La Serena en el estadio La Portada y estiró su gran momento, alcanzando su quinta victoria consecutiva en el campeonato para consolidarse en lo más alto de la tabla.

El equipo de Fernando Ortiz sufrió en algunos pasajes del encuentro, pero mostró una vez más su contundencia ofensiva. Víctor Felipe Méndez abrió la cuenta desde el punto penal a los 43 minutos y, apenas iniciado el complemento, Leandro Hernández aumentó las cifras para los albos.

Sin embargo, La Serena reaccionó y logró igualar las acciones gracias a los tantos de Bruno Gutiérrez (45+2′) y Diego Rubio (50′), instalando la incertidumbre en un partido que parecía controlado por la visita.

Cuando el compromiso entraba en su tramo decisivo, apareció la jerarquía de Colo Colo. Lautaro Pastrán volvió a poner en ventaja al Popular a los 63 minutos y, ya en los descuentos, un autogol de Federico Lanzillota sentenció el definitivo 4-2 para los líderes del torneo.

Con este resultado, el Popular llegó a los 33 puntos y amplió aún más su ventaja en la cima de la clasificación, confirmando el gran presente que atraviesa el equipo dirigido por el Tano Ortiz.

En Radio ADN ya se ilusionan: “El Cacique con pinta de campeón”

Tras el pitazo final, en la transmisión de Radio ADN se vivió un momento que rápidamente llamó la atención de los hinchas albos. El relator Héctor “Tito” Garrido le consultó al comentarista Danilo Díaz cuál sería su titular para resumir el triunfo conseguido por los Albos ante los “Papayeros”.

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Los Albos ganan, gustan y golean en La Portada. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

La respuesta fue inmediata y contundente. “El Cacique con pinta de campeón”, lanzó Díaz, destacando el presente de un equipo que acumula cinco victorias consecutivas y que cada vez parece más firme en la lucha por el título.

La frase refleja el gran momento que vive el cuadro albo, que no solo lidera la Liga de Primera con 33 unidades, sino que además ha logrado imponer una regularidad que lo distancia de sus perseguidores cuando la primera rueda entra en su recta final.

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Ahora, Colo Colo buscará mantener la racha en sus próximos compromisos para seguir alimentando una ilusión que, para muchos, comienza a tomar forma de candidatura seria al campeonato.

DATOS CLAVE

Colo Colo derrotó a Deportes La Serena por 4-2 en el estadio La Portada.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz sumó su quinta victoria consecutiva en el torneo.

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