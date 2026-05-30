El vehículo que transportaba a los jugadores azules desde el hotel de concentración sufrió un desperfecto mecánico en plena ruta, obligando a una frenética logística de emergencia para arribar al recinto de Ñuñoa.

Un insólito e inesperado contratiempo empañó la previa del trascendental partido entre Universidad de Chile y Deportes Concepción por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

Mientras el plantel laico se dirigía de forma habitual desde el hotel de concentración hacia el Estadio Nacional, el bus oficial que transportaba a la delegación sufrió una inesperada falla mecánica que lo dejó completamente en panne.

El imprevisto encendió de inmediato las alarmas en la logística del club universitario, ya que los tiempos de llegada de los futbolistas y el cuerpo técnico al recinto deportivo quedaron severamente comprometidos. Ante la imposibilidad de reparar el vehículo en plena vía pública, se debió activar un plan de contingencia de emergencia.

Los jugadores de la U se vieron obligados a descender del bus dañado a un costado de la calle, llamando la atención de los transeúntes que transitaban a esa hora.

Para solucionar el problema y evitar un retraso mayor, la seguridad y el cuerpo administrativo del club coordinaron el traslado rápido del plantel en camionetas tipo van, en las cuales finalmente pudieron completar el trayecto hacia el coloso de Ñuñoa.

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A pesar del evidente momento de tensión provocado por este “condoro” logístico, el plantel azul logró hacer su ingreso a los camarines del Estadio Nacional de una manera bastante atípica, buscando dejar atrás el tenso momento para concentrarse en la urgencia de sumar tres puntos ante el “León de Collao”.