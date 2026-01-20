Este martes fue presentado de forma oficial en Universidad de Chile su cuarto refuerzo para esta temporada 2026. Se trata del delantero argentino Juan Martín Lucero, uno de los fichajes más polémicos por su pasado en Colo Colo, pero a la vez de los más deseados por la dirigencia de Azul Azul.

El Gato se puso la camiseta de la U sin ningún problema, pero en primera instancia no se pudo ver el número de camiseta que eligió en su arribo al Centro Deportivo Azul (CDA).

En BOLAVIP CHILE tuvimos acceso a una imagen exclusiva, donde se puede apreciar el dorsal del goleador de 34 años, quien heredó el que dejó otro delantero.

Se trata del número ’18’, que en la temporada anterior lo llevó en la espalda el también trasandino Lucas Di Yorio, que se fue al Club León de México.

Cabe recordar que Lucero usó el dorsal ‘9’ en sus clubes anteriores, tanto en Fortaleza como en Colo Colo, donde fue campeón del Campeonato Nacional 2022.

Pero en la U esta camiseta se la quedó el atacante uruguayo Octavio Rivero, quien también llegó como refuerzo para este 2026.

Mira la FOTO a continuación:

Cabe recordar que la camiseta que eligió el Gato Lucero la vistió un histórico del Romántico Viajero, como lo fue el goleador Pedro ‘Heidi’ González. Además de otras leyendas, como José ‘Pepe’ Rojas y Gonzalo Jara.

En síntesis