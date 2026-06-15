Nicolás Guerra arriesga derecho de admisión: intentó ingresar lienzo de U. de Chile

El delantero de Instituto de Córdova visitó el país y estuvo en el encuentro de Universidad de Chile contra Unión La Calera.

El duelo entre Universidad de Chile y Unión La Calera terminó siendo un dolor de cabeza para Nicolás Guerra. ¿La razón? El atacante arriesga recibir derecho de admisión por una sorpresiva situación.

Según información de Radio ADN, el delantero de 27 años visitó el país y se dirigió al Estadio Nicolás Chahuán Nazar para ver el compromiso del club de sus amores desde las graderías.

Y en la previa, protagonizó una polémica. El reporte indica que el ariete de Instituto de Córdoba intentó ingresar un lienzo gigante al recinto deportivo, por lo que recibió una sanción policial.

“El delantero, al momento de ser sometido a la revisión de seguridad, no quiso ser parte del chequeo, argumentando que era jugador de la U”, comenzó señalando la publicación.

Luego, agregó: “La razón de su negativa es que intentó ingresar al Nicolás Chahuán un lienzo, cuestión que llevó a Carabineros a pasarle una infracción, pero permitiéndole el acceso al recinto deportivo”.

Nicolás Guerra estuvo en el último empate de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Nicolás Guerra se arriesga por Universidad de Chile

Finalmente, el sitio advirtió de una eventual problemática para el formado en el conjunto azul. El equipo organizador analiza pedir un posible castigo para el involucrado.

“Están recopilando los datos con tal de sentar precedente, apuntando que a Nicolás Guerra se le aplique derecho de admisión para los estadios de fútbol en el país“, cerró.

En resumen:

El delantero Nicolás Guerra arriesga recibir derecho de admisión en los estadios chilenos.

arriesga recibir derecho de admisión en los estadios chilenos. El atacante de Instituto de Córdoba intentó ingresar un lienzo gigante al recinto deportivo.

intentó ingresar un lienzo gigante al recinto deportivo. La policía de Carabineros cursó una infracción al futbolista durante la revisión de seguridad.