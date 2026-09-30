El retirado portero perdió la paciencia con la estelaridad de Ben Brereton como eje de ataque. No le gusta su puesto.

La Selección Chilena luchó e intentó, pero fue derrotada 4-2 por Estados Unidos en la fecha FIFA. El combinado nacional sucumbió y acumuló su segunda caída en la gira internacional.

Ello provocó diversos análisis, uno de ellos de Nicolás Peric: el retirado portero reaccionó al encuentro a través de los micrófonos de Radio Pauta y apuntó contra una titularidad en La Roja.

¿A quién mencionó? No le gusta la posición que está utilizando Ben Brereton en el gramado de juego. Para el recordado guardavallas, el ariete no sirve como eje de ataque y debe ir por una banda.

“Todas son jugadas individuales, porque de una u otra forma, tu centrodelantero no está para apoyarte una pared. Viene y se carga a la izquierda: déjate con él de ‘9’ si no le gusta”, lanzó.

Sobre la misma línea, agregó: “Y no es que no le guste y lo haga bien: lo hace mal. El chico no puede jugar de espalda, porque le molesta. Él tiene que jugar con la línea en la espalda”.

Nicolás Peric cuestionó el puesto de Ben Brereton en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Nicolás Peric advierte a una promesa de la Selección Chilena

Finalmente, el actual comentarista deportivo también aludió a las constantes discusiones de Iván Román. Si bien le tiene fe para el recambio generacional, lo llamó a calmarse con sus rivales.

“No sé si le falta alguien que le esté tirando las mechas. Bájate, qué estás haciendo, te van a expulsar de nuevo. Yo sé que va a llegar a ser un líder, pero no lo va a solucionar solo. Tranquilo”, cerró.