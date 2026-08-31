Nicolás Peric expone a este jugador tras la derrota de U. de Chile: “Muy infantil”

El comentarista deportivo abordó el penal cometido por Bianneider Tamayo contra U. de Concepción. Fue en el comienzo del encuentro.

Universidad de Chile cayó 2-1 ante Universidad de Concepción, en duelo válido por la fecha 21 de la Liga de Primera. El elenco azul no pudo en el sur del país y decepcionó en la lucha por el título.

Ante ello, Nicolás Peric reaccionó en los micrófonos de Radio Pauta. El comentarista deportivo -y retirado arquero- criticó las decisiones tomadas por el cuerpo técnico de Fernando Gago en una cancha dañada por las lluvias.

Y, a la par, expuso a uno de los jugadores de la U. ¿Su nombre? Bianneider Tamayo: cuestionó el penal cometido por el zaguero de 21 años. A los 4 minutos, el cuadro de La Cisterna ya estaba 1-0 abajo ante su símil penquista.

“¿Cómo nos adaptamos a lo que tenemos en cuanto al terreno? ¿En qué lugares de la cancha podemos llegar a jugar? Bueno, en las esquinas del área. Y tal cual, en el primer gol va a jugarse a esa esquina“, comenzó analizando el panelista.

“(Bianneider) Tamayo llega tarde y comete un penal muy infantil en el principio del partido. Y el segundo gol es lo mismo, una recuperación y jugar largo. Le cruzó el cuerpo súper bien (Cecilio) Waterman al chico Tamayo“, agregó.

Bianneider Tamayo desaprobó en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile sucumbe en el sur

Finalmente, Nico Peric le entregó un consejo al DT de los azules. Para él, debe dejar torcer su brazo: las condiciones del balompié criollo no son las mismas que en otras latitudes.

“Termina siendo un 2-0 que, por lo que sucedía, estaba perfecto. La U trata de jugar al fútbol en una cancha que no se puede jugar. Hay entender que el fútbol, en ciertos momentos y en nuestro país, debe jugarse diferente“, cerró.