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Liga de Primera

Nicolás Peric expone a este jugador tras la derrota de U. de Chile: “Muy infantil”

El comentarista deportivo abordó el penal cometido por Bianneider Tamayo contra U. de Concepción. Fue en el comienzo del encuentro.

Nicolás Peric destapó las falencias de un futbolista de Universidad de Chile.
© ESPN ChileNicolás Peric destapó las falencias de un futbolista de Universidad de Chile.

Universidad de Chile cayó 2-1 ante Universidad de Concepción, en duelo válido por la fecha 21 de la Liga de Primera. El elenco azul no pudo en el sur del país y decepcionó en la lucha por el título.

Ante ello, Nicolás Peric reaccionó en los micrófonos de Radio Pauta. El comentarista deportivo -y retirado arquero- criticó las decisiones tomadas por el cuerpo técnico de Fernando Gago en una cancha dañada por las lluvias.

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Y, a la par, expuso a uno de los jugadores de la U. ¿Su nombre? Bianneider Tamayo: cuestionó el penal cometido por el zaguero de 21 años. A los 4 minutos, el cuadro de La Cisterna ya estaba 1-0 abajo ante su símil penquista.

“¿Cómo nos adaptamos a lo que tenemos en cuanto al terreno? ¿En qué lugares de la cancha podemos llegar a jugar? Bueno, en las esquinas del área. Y tal cual, en el primer gol va a jugarse a esa esquina“, comenzó analizando el panelista.

(Bianneider) Tamayo llega tarde y comete un penal muy infantil en el principio del partido. Y el segundo gol es lo mismo, una recuperación y jugar largo. Le cruzó el cuerpo súper bien (Cecilio) Waterman al chico Tamayo“, agregó.

Bianneider Tamayo desaprobó en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Bianneider Tamayo desaprobó en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Finalmente, Nico Peric le entregó un consejo al DT de los azules. Para él, debe dejar torcer su brazo: las condiciones del balompié criollo no son las mismas que en otras latitudes.

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“Termina siendo un 2-0 que, por lo que sucedía, estaba perfecto. La U trata de jugar al fútbol en una cancha que no se puede jugar. Hay entender que el fútbol, en ciertos momentos y en nuestro país, debe jugarse diferente“, cerró.

Martín Aliaga
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