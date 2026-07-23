La presidenta de Azul Azul se refirió a un supuesto vínculo con Victoriano Cerda, cuyo nombre ha sido relacionado con la propiedad de Universidad de Chile.

La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, se refirió a la fuerte controversia que azota a la concesionaria que administra a Universidad de Chile y respondió a los cuestionamientos sobre un supuesto vínculo con Victoriano Cerda, exmandamás de Huachipato, y cuyo nombre ha sido relacionado con la propiedad del club en medio de la investigación por el caso Sartor.

En conversación con CNN Radio Chile, la dirigenta negó tajantemente cualquier tipo de injerencia de Cerda en las decisiones que ha tomado al interior de la U. “Jamás, ni Victoriano Cerda, ni nadie, me ha dado instrucciones de cómo llevar adelante al club, ni cuando era vicepresidenta, ni ahora que soy presidenta, ni siquiera llamados telefónicos”, afirmó la exministra.

Cecilia Pérez también tuvo palabras para Michael Clark (Photosport).

Pérez también fue consultada por la formalización del expresidente de la concesionaria, Michael Clark, quien enfrenta una investigación por presuntos delitos económicos, entre ellos administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa: “La formalización es un derecho del imputado de ser investigado a plazos ciertos”, subrayó.

Asimismo, la presidenta de Azul Azul manifestó que mantiene intacta su confianza en el exdirigente. “En lo humano, yo sigo confiando en Michael Clark”, sostuvo, agregando que “yo tendría que nacer de nuevo para, estando en un rol, desconocer a familia o desconocer a amigos”.

En resumen…

Rechazo a injerencias: Cecilia Pérez negó tajantemente que Victoriano Cerda u otra persona externa intervengan o le den instrucciones en la gestión de Universidad de Chile.

Cecilia Pérez negó tajantemente que Victoriano Cerda u otra persona externa intervengan o le den instrucciones en la gestión de Universidad de Chile. Postura ante la formalización: Se refirió a la situación judicial del expresidente de Azul Azul, Michael Clark, calificando la formalización como un derecho del imputado a ser investigado en plazos determinados.

Se refirió a la situación judicial del expresidente de Azul Azul, Michael Clark, calificando la formalización como un derecho del imputado a ser investigado en plazos determinados. Respaldo personal: Pese a los presuntos delitos económicos por los que se investiga a Clark en el caso Sartor, la dirigenta afirmó que mantiene intacta su confianza en él a nivel personal y humano.