Jorge Coke Hevia da el nombre del arquero que podría llegar a Colo Colo: “Está muy avanzado”

El periodista de Radio Pauta entregó una importante actualización sobre la búsqueda de un nuevo guardameta en Colo Colo.

Colo Colo continúa buscando alternativas para reforzar su plantel en este mercado de fichajes, con la intención de potenciar un equipo que se mantiene como líder de la Liga de Primera 2026.

La prioridad del Cacique y del técnico Fernando Ortiz ha estado puesta en el arco. Tras frustrarse el fichaje del uruguayo Santiago Mele, quien finalmente partió a Independiente de Avellaneda, comenzaron a surgir distintos nombres para ocupar ese puesto de cara al segundo semestre.

Sin embargo, hay un candidato que sigue ganando terreno en el Estadio Monumental. ¿De quién se trata?

Vozinha vuelve a aparecer en el radar de Colo Colo

Vozinha, experimentado arquero que fue una de las grandes figuras de Cabo Verde durante el Mundial 2026 y que hoy aparece como una de las principales opciones para reforzar al cuadro albo.

Durante su participación en Pauta de Juego de Radio Pauta, el periodista Jorge Coke Hevia reconoció que la información incluso lo sorprendió, pese a que fue confirmada por sus fuentes.

“¿Hay cachado cuando a ti te confirman información y tú sigues sin querer creerla? Eso me está pasando a mí”, comentó de entrada.

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Acto seguido, el comunicador reveló el estado de la negociación: “A mí me dicen que Vozinha está muy avanzado. No solamente muy avanzado, sino que además le permite a Colo Colo un préstamo por seis meses, eso es lo que necesita”, afirmó.

El último club de Vozinha fue el Chaves de la segunda división de Portugal | FOTO: Francois Nel/Getty Images

De esta manera, el experimentado guardameta vuelve a instalarse como el principal candidato para reforzar el arco del Cacique

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En resumen…

Jorge Coke Hevia aseguró que Vozinha es el arquero que hoy corre con ventaja para convertirse en refuerzo de Colo Colo.