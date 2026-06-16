El mercado de pases en el Centro Deportivo Azul se mueve a contrarreloj para intentar salvar una temporada que se comenzó a llenar de dudas e irregularidades en la cancha

En una conversación exclusiva con BOLAVIP, el reconocido e histórico periodista argentino Alejandro Fabbri analizó con pinzas el nombre de Camilo Rey Domenech, volante central de Boca Juniors que suena con fuerza para reforzar la zona de corte estudiantil.

Lejos de encandilarse con los colores xeneizes, el comunicador trasandino lanzó una dura advertencia, destrozó las falencias físicas del juvenil, lo tildó de “apuesta” y aprovechó la instancia para repasar con dureza el misterioso crédito del técnico Fernando Gago.

Para Fabbri, el mediocampista central de la cantera de Boca Juniors es un proyecto interesante por sus condiciones técnicas, pero carece por completo del tonelaje, la estatura y la experiencia necesaria para ponerse la camiseta azul y transformarse en el patrón del mediocampo laico en este segundo semestre.

“Es un chico de Boca, número cinco (volante de corte), petiso, no tiene más de cinco partidos en Primera. Es demasiado petiso, es como Cubas, viste, el cinco que era de Boca que está en la Selección Paraguaya. Vos no podés jugar un Mundial con un enano jugando de número cinco, es imposible”, dispara el comunicador.

Igualmente agrega que “Es un pibe que maneja bien la pelota, es chico, es muy joven y no tiene experiencia. No está para ser el cinco de la U”. “La verdad que es muy pibe todavía, hay que darle rodaje”. El analista complementó que “sería una apuesta. Tiene buenas condiciones, pero sería una apuesta. Hay que ver con quién juega al lado, quién lo ayuda… pero da ventaja con el físico, es un físico chico”.

Alejandro Fabbri dice que el volante que quiere la U es de baja estatura para el puesto

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El dardo letal para Fernando Gago: “Es un técnico muy raro, no entiendo por qué lo contrataron”

Al conocerse que el principal interesado en repatriar al volante es justamente el actual DT azul por haberlo hecho debutar en el Estadio Alberto J. Armando, Alejandro Fabbri no se guardó nada y barrió con el prestigio y el historial del estratega en los bancos, manifestando su total incomprensión por su arribo al balompié nacional.

“Me dicen que lo hizo debutar Gago en Boca en su momento… Es un técnico muy raro, Gago, muy raro”. No le ha ido bien acá, en ningún lado. Bueno, no sé por qué lo contrataron, la verdad, no entiendo. Qué querés que te diga”, afirma.

Y no se queda ahí porque suma lo siguiente: “Tiene el prestigio supuesto de que era un buen jugador y no mucho más, en Racing. Sí, en Racing funcionó un ratito, en Boca un poco. Tendría que tener muy buenos jugadores para poder funcionar. En Racing ganaba y perdía”.

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El calvario de quedarse sin jugar y la advertencia final

Para cerrar sus frontales declaraciones en los micrófonos de BOLAVIP, el prestigioso comunicador destapó el reciente calvario liguero que vivió el jugador en Buenos Aires tras rechazar salir cedido a otros clubes de la máxima categoría argentina, sumando una inactividad que le podría pasar la cuenta en el Centro Deportivo Azul.

“Este jugador, a ver, Platense lo quiso el año pasado para traerlo de suplente y el pibe se quería quedar en Boca un año más. Pero bueno, no tuvo ninguna chance en Boca y se quedó sin jugar. Así que le viene bien, pero es como demasiado fuerte que vaya a la U de Chile, me parece, en este momento. Ojalá le vaya bien, pero es una apuesta, hoy es una apuesta”, sentenció Fabbri con absoluta claridad.