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Mercado de Fichajes

¡Bombazo! Fernando Gago pone sus ojos en Boca Juniors: la joya argentina que quiere para Universidad de Chile

El entrenador de Universidad de Chile tendría en carpeta a un jugador al que conoce de cerca y cuyo futuro podría definirse en los próximos días.

El nombre de una de las promesas de Boca empieza a sonar con fuerza en el CDA.
© Getty ImagesEl nombre de una de las promesas de Boca empieza a sonar con fuerza en el CDA.

El mercado de fichajes comienza a tomar fuerza en Universidad de Chile, que ya trabaja en la planificación del segundo semestre con el objetivo de reforzar un plantel que necesita elevar su nivel para volver a posicionarse como protagonista.

En ese escenario, el nombre de Fernando Gago también toma relevancia. El técnico argentino conoce de cerca el mercado trasandino y mantiene un estrecho vínculo con varios futbolistas a los que dirigió durante su etapa en Boca Juniors.

Precisamente, el Xeneize iniciará este jueves su pretemporada bajo las órdenes del “Vasco” Rodolfo Arruabarrena, una instancia que podría ayudar a definir el futuro de algunos jugadores que buscan sumar mayor continuidad durante el segundo semestre.

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Camilo Rey Domenech es vinculado con Universidad de Chile

En las últimas horas, uno de los nombres que comenzó a sonar en el Romántico Viajero es el de Camilo Rey Domenech, así lo informó el periodista Marcelo González, director del medio Cadena Xeneize y reportero de Radio Continental AM 590.

“A Camilo Rey Domenech lo quiere Fernando Gago para la U de Chile. Comenzará la pretemporada con el vasco este jueves. ¿Llegará la oferta desde Chile?”, lanzó González en su cuenta de X (Ex Twitter).

Cabe recordar que el mediocampista de 20 años debutó profesionalmente en Boca bajo las órdenes de Gago, quien le dio la oportunidad de estrenarse en la máxima categoría del fútbol argentino.

En la última temporada, el oriundo de Pilar disputó apenas dos partidos, acumulando 75 minutos en cancha, sin registrar goles ni asistencias.

Camilo Rey Domenech también estarían en carpeta de Unión de Santa Fe y Plantense | FOTO: Luciano Bisbal/Getty Images

Camilo Rey Domenech también estarían en carpeta de Unión de Santa Fe y Plantense | FOTO: Luciano Bisbal/Getty Images

Por ahora, no existe una oferta formal desde el Centro Deportivo Azul (CDA), aunque la gran incógnita es si el interés terminará transformándose en una propuesta concreta para concretar el reencuentro entre el entrenador azul y una de las jóvenes promesas que ayudó a impulsar en Boca.

En resumen

  • Universidad de Chile sigue atenta al mercado argentino y el futbolista Camilo Rey Domenech de Boca Juniors, que fue dirigido por Fernando Gago, comenzó a instalarse como una posible alternativa para el segundo semestre.
Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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