Universidad de Chile pierde a dos figuras para su partido pendiente contra O’Higgins

El conjunto estudiantil no contará con Franco Calderón ni Lucas Assadi para el compromiso en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile tendrá que suplir dos ausencias en su duelo pendiente contra O’Higgins por la fecha 13 de la Liga de Primera. El cuadro azul tendrá que mover la pizarra.

¿Qué pasó? En primera instancia, el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports abordó la situación de Franco Calderón. El zaguero no ingresó en la convocatoria para recibir al elenco rancagüino.

A pesar de las críticas recibidas, la decisión no alude a un motivo táctico. El frío de la Región Metropolitana caló hondo en el oriundo de Chaco, Argentina. No sumará minutos en esta ocasión.

“Está helado. Que esté tan baja la temperatura causa estragos: Franco Calderón ha quedado fuera del partido de mañana por un fuerte resfrío. Una fuerte gripe lo deja al margen”, indicó el comunicador.

“Vino a entrenar por la mañana, no lo vieron bien y lo mandaron inmediatamente para la casa. Baja para el partido contra O’Higgins. ¿Quiénes van a ser los centrales? (Nicolás) Ramírez con (Bianneider) Tamayo“, agregó.

El crack que preocupa a Universidad de Chile

Finalmente, el rostro de TV le entregó una pésima noticia a los fanáticos universitarios: Lucas Assadi tampoco será considerado. En su caso, ha tenido que lidiar con una sensible pérdida.

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Franco Calderón y Lucas Assadi serán bajas en Universidad de Chile. (Imágenes: Photosport)

“Hay otro jugador que también ha quedado fuera y es Lucas Assadi. No se subió al bus. Hay que poner en contexto que el domingo falleció su abuelo paterno. No lo han visto bien”, cerró.

En resumen:

El defensor Franco Calderón no jugará contra O’Higgins debido a una fuerte gripe.

no jugará contra O’Higgins debido a una fuerte gripe. El volante Lucas Assadi quedó fuera de la convocatoria por el fallecimiento de su abuelo.

quedó fuera de la convocatoria por el fallecimiento de su abuelo. Los centrales Nicolás Ramírez y Bianneider Tamayo serán titulares en Universidad de Chile.